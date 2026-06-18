Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Schockanrufer machen Beute

Am Mittwoch brachten Betrüger eine Seniorin aus Erbach um ihr Erspartes.

Ulm (ots)

Am Nachmittag klingelte das Telefon bei einer Frau in Erbach. Der Anrufer täuschte vor, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht hätte. Dabei sei wohl jemand gestorben. Um die angeblich in Haft sitzende Tochter nun gegen Kaution freizukaufen, forderte der Betrüger Geld. Die Seniorin packte mehrere tausend Euro zusammen. Das Geld übergab sie kurz nach dem Telefonat an einen Mann, der das Geld in der Wagnerstraße abholte.

Der Mann war etwa 40 Jahre alt und 175 cm groß. Er hatte kurze blonde Haare und helle Haut. Bekleidet war er mit einer hellen, kurzen Stoffhose und einem beigen T-Shirt.

Gegen 18.30 Uhr erhielt die Frau einen weiteren betrügerischen Anruf mit der Aufforderung, erneut Geld an einen Abholer zu übergeben. Dabei wurde sie misstrauisch und erstattete Anzeige.

Die Kriminalpolizei Ulm (Tel. 0731/188-0) ermittelt nun sucht nach den Betrügern.

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