Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall in Baustelle: Lkw-Fahrer schwer verletzt

Bundesstraße 45 /Hanau (ots)

(lei) Bei einem Unfallgeschehen im Baustellenbereich der Bundesstraße 45 an der Anschlussstelle Klein-Auheim/Fasanerie ist am Donnerstagnachmittag ein 71 Jahre alter Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 13.30 Uhr während laufender Straßenbauarbeiten im Bereich der Baustelle in Fahrtrichtung Hanau. Demnach befand sich der Lkw-Fahrer, der im Zusammenhang mit einer Anlieferung für die Baustelle vor Ort war, zu Fuß im Arbeitsbereich, als es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einer rückwärtsfahrenden Kehrmaschine kam. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

Mehrere Polizeistreifen sowie der Rettungsdienst rückten nach der Alarmierung zur Unfallstelle aus. Zur medizinischen Versorgung war zunächst auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden, dessen Landung auf der Bundesstraße abgesichert werden musste. Letztlich wurde der Verletzte nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er unter anderem einen offenen Armbruch und Platzwunden am Kopf. Lebensgefahr bestand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Die Beamten dokumentierten die Situation an der Unfallstelle umfangreich und befragten den Fahrer der Kehrmaschine sowie einen Augenzeugen. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der 71-Jährige hinter der rückwärtsfahrenden Arbeitsmaschine befunden haben, als er erfasst wurde.

Die Polizei bittet nun weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Geschehensablauf machen können, sich bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

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