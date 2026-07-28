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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Serie von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen im Altrheingebiet - Untersuchungshaft nach intensiven Ermittlungen

Worms (ots)

In einer Pressemitteilung vom 10.07.26 hatte die Polizeiinspektion Worms bereits auf eine Serie von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen im Altrheingebiet hingewiesen und die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit sowie um Mithilfe gebeten.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnten zwischenzeitlich weitere Beweismittel gegen einen 19-jährigen Beschuldigten gesichert werden, welche den bestehenden Tatverdacht gegen ihn erheblich erhärteten. Hierbei wurden auch weitere Delikte bekannt, welche dem Beschuldigten auch nachgewiesen werden konnten.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wurde der Beschuldigte dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mainz vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 19-Jährigen. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt verbracht.

Bei der Festnahme des Beschuldigten konnten bei ihm unter anderem 150g Cannabis sichergestellt werden.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise und die gute Zusammenarbeit. Die eingegangenen Informationen haben die Ermittlungen wertvoll unterstützt und maßgeblich zu dem nun erzielten Ermittlungserfolg beigetragen.

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Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

 
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