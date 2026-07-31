Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei warnt vor Betrugsanrufen

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt / Saale-Orla-Kreis / Landkreis Sonneberg (ots)

In den vergangenen Tagen wurde die Polizei im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, im Saale-Orla-Kreis sowie im Landkreis Sonneberg erneut vermehrt über versuchte Telefonbetrügereien informiert.

In den der Polizei bekannt gewordenen Fällen gaben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus. Sie behaupteten, dass es in der Nachbarschaft der Angerufenen in letzter Zeit vermehrt zu Einbrüchen oder Diebstählen gekommen sei. Anschließend versuchten sie, Informationen über im Haushalt vorhandene Wertgegenstände oder Bargeld sowie deren Aufbewahrungsorte zu erlangen.

Glücklicherweise blieben die Betrüger in allen bislang bekannt gewordenen Fällen erfolglos. Die meist älteren Angerufenen reagierten besonnen, beendeten das Gespräch, gaben keine persönlichen Informationen preis und informierten anschließend die Polizei.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Polizeibeamte oder andere staatliche Behörden niemals telefonisch nach vorhandenen Wertgegenständen, Bargeld, Schmuck, Bankdaten oder deren Aufbewahrungsorten fragen oder deren Herausgabe verlangen. Ebenso werden Bürgerinnen und Bürger niemals aufgefordert, Bargeld oder Wertsachen zur angeblichen Sicherung an Dritte zu übergeben.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden Sie das Gespräch umgehend und geben Sie keinerlei persönliche Daten preis. Informieren Sie anschließend Ihre Angehörigen sowie die Polizei. Wählen Sie die Telefonnummer der Polizei dabei selbst, anstatt einen Rückruf über die Rufnummer des Anrufers vorzunehmen.

Sprechen Sie insbesondere mit älteren Familienangehörigen, Freunden und Nachbarn über diese Betrugsmasche. Eine frühzeitige Sensibilisierung kann dazu beitragen, Straftaten zu verhindern und potenzielle Opfer zu schützen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell