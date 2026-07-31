PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei warnt vor Betrugsanrufen

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt / Saale-Orla-Kreis / Landkreis Sonneberg (ots)

In den vergangenen Tagen wurde die Polizei im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, im Saale-Orla-Kreis sowie im Landkreis Sonneberg erneut vermehrt über versuchte Telefonbetrügereien informiert.

In den der Polizei bekannt gewordenen Fällen gaben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus. Sie behaupteten, dass es in der Nachbarschaft der Angerufenen in letzter Zeit vermehrt zu Einbrüchen oder Diebstählen gekommen sei. Anschließend versuchten sie, Informationen über im Haushalt vorhandene Wertgegenstände oder Bargeld sowie deren Aufbewahrungsorte zu erlangen.

Glücklicherweise blieben die Betrüger in allen bislang bekannt gewordenen Fällen erfolglos. Die meist älteren Angerufenen reagierten besonnen, beendeten das Gespräch, gaben keine persönlichen Informationen preis und informierten anschließend die Polizei.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Polizeibeamte oder andere staatliche Behörden niemals telefonisch nach vorhandenen Wertgegenständen, Bargeld, Schmuck, Bankdaten oder deren Aufbewahrungsorten fragen oder deren Herausgabe verlangen. Ebenso werden Bürgerinnen und Bürger niemals aufgefordert, Bargeld oder Wertsachen zur angeblichen Sicherung an Dritte zu übergeben.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden Sie das Gespräch umgehend und geben Sie keinerlei persönliche Daten preis. Informieren Sie anschließend Ihre Angehörigen sowie die Polizei. Wählen Sie die Telefonnummer der Polizei dabei selbst, anstatt einen Rückruf über die Rufnummer des Anrufers vorzunehmen.

Sprechen Sie insbesondere mit älteren Familienangehörigen, Freunden und Nachbarn über diese Betrugsmasche. Eine frühzeitige Sensibilisierung kann dazu beitragen, Straftaten zu verhindern und potenzielle Opfer zu schützen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 09:23

    LPI-SLF: Zeuge verhindert mutmaßlichen Vespa-Diebstahl - Tatverdächtige gestellt

    Sonneberg (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten am gestrigen Nachmittag in Sonneberg zwei mutmaßliche Täter nach einem versuchten Diebstahl einer Vespa gestellt werden. Gegen 16:30 Uhr informierte der Zeuge die Polizei darüber, dass sich zwei Männer am Bahnhofsplatz an einer in einem Fahrradständer abgestellten Vespa zu schaffen machten und offenbar ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 09:20

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

    Schmorda/Moxa (ots) - Am gestrigen Nachmittag gegen 15:00 Uhr ereignete sich im Bereich Moxa ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 60-Jährige befuhr mit ihrem Opel die Ortsstraße von Schmorda kommend in Richtung Moxa und hielt am rechten Fahrbahnrand an. In diesem Moment beabsichtigte eine nachfolgende 18-Jährige, mit ihrem Pkw an dem haltenden Fahrzeug vorbeizufahren. Während des ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 09:02

    LPI-SLF: Alkoholisierter Mopedfahrer prallt gegen Hauswand

    Probstzella (ots) - Am Donnerstag, dem 30.07.2026, kurz vor Mitternacht wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Moped in der Bahnhofstraße in Probstzella gegen die Hauswand eines Gebäudes gefahren sei. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, stellten sie einen 27-jährigen Fahrer mit einer Beinverletzung fest. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren