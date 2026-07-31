Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Diebin entkam mit Goldkette: Zeugensuche!; Handtasche entrissen: Kripo ermittelt und sucht Zeugen; 150.000 Euro Sachschaden bei Brand in Wohnhaus und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Diebin entkam mit Goldkette: Zeugensuche! - Offenbach

(cb) Eine Frau mit buschigen, braunen Haaren, von kräftiger Statur, bekleidet mit einem Sommerkleid mit hellen Blumen - so wird eine Diebin beschrieben, die eine 73-jährige Seniorin um ihre goldene Halskette brachte. Die Rentnerin war am Donnerstag, gegen 12.35 Uhr, zu Fuß in der Ziegelstraße unterwegs, als ein Mercedes neben ihr hielt. Die Unbekannte stieg aus und verwickelte die Offenbacherin in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf legte die Täterin der 73 Jahre alten Frau ungefragt eine Halskette an. Vermutlich entwendete diese währenddessen unbemerkt die Goldkette der Rentnerin im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss bestieg sie das Auto und fuhr davon. Die Ermittler der Kripo in Offenbach nehmen sachdienliche Hinweise auf die Täterin oder das Fahrzeug unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Handtasche entrissen: Kripo ermittelt und sucht Zeugen - Offenbach

(fg) Eine 19 Jahre alte Offenbacherin hielt sich nach eigenen Angaben am Donnerstagabend, gegen 23.30 Uhr, in der Schloßstraße (20er-Hausnummern) im Bereich einer dortigen Bar zum Feiern auf. Im Zuge dessen habe sie vier Unbekannte kennengelernt, die ihr letztlich die Handtasche entrissen haben sollen. Mit der Beute seien die Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren davongelaufen. Sie trugen Jeans und dunkle Oberbekleidung. Die deutlich unter Alkoholeinfluss stehende 19-Jährige blieb unverletzt. In der Handtasche befanden sich unter anderem ein Geldbeutel sowie ein Handy. Zeugen, die die Tat beobachtet und Hinweise auf die bis dato unbekannten Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach.

3. Personengruppen gerieten aneinander: Zeugensuche! - Neu-Isenburg

(fg) Im Bereich eines Innenhofes in der Siemensstraße (einstellige Hausnummer) uferte ein Zusammentreffen am Donnerstagabend aus, weshalb die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Raubes ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen tranken zunächst mehrere Personen gemeinschaftlich Alkohol in dem dortigen Innenhof. Eine zufällig vorbeikommende Personengruppe gesellte sich gegen 23 Uhr dazu. Im weiteren Verlauf gab es dann wohl Meinungsverschiedenheiten, die zu gegenseitigen, körperlichen Angriffen führten. Einem Beteiligten seien zwei Sonnenbrillen, eine Umhängetasche und auch Bargeld abgenommen worden. Es liegen bereits erste Hinweise auf Beteiligte vor. Die Kriminalpolizei bittet jedoch weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Falsche Handwerker flüchteten mit Schmuck: Zeugen bitte melden! - Neu-Isenburg

(cb) Eine Seniorin ist am Donnerstag von zwei vermeintlichen Handwerkern um ihren Schmuck im Wert von ungefähr 1.500 Euro gebracht worden. Die zwei Unbekannten klingelten kurz nach 11 Uhr an der Wohnungstür in der Freiherr-von-Stein-Straße (10er-Hausnummern). Als die Wohnungseigentümerin öffnete, gaben die Betrüger vor, die Heizungen kontrollieren zu müssen. Während der eine Täter die Neu-Isenburgerin in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte sein Komplize mehrere Schränke und Schubladen. Mit mehreren Armbändern, Ringen und Ketten flüchteten die Unbekannten schließlich. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

5. Altpapiertonne in Brand: Zeugen gesucht! - Mühlheim am Main

(fg) Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstag, kurz nach 17 Uhr, zu einem gemeldeten Brand in der Siemensstraße (10er-Haunsummern) aus. Dort brannte aus bislang unbekannten Gründen eine auf dem Parkplatz abgestellte Altpapiertonne. Aufgrund des Feuers wurde auch ein angrenzendes Auto im Frontbereich beschädigt. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 3.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Unbekannter bedrohte Wohnungsinhaber: Ermittlungen aufgenommen - Rodgau

(cb) Ein Unbekannter soll am Freitag einen Wohnungsinhaber in der Woogstraße (einstellige Hausnummern) bedroht und Geld gefordert haben. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der 20 bis 25 Jahre alte und etwa 1,75 Meter große Täter gegen 4 Uhr Zutritt zur Wohnung. Im weiteren Verlauf habe der Mann mit kurzen, schwarzen Haaren, der ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze lange Hose und weiße Turnschuhe trug, unter Vorhalt einer Waffe Geld von dem Bewohner verlangt. Nachdem dieser ihm nur eine geringe Bargeldmenge aushändigt hatte, flüchtete der Täter mit einer kleinen Umhängetasche aus der Wohnung. Die Kripo in Offenbach hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 060 8098-1234 bei den Beamten.

7. Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus - Rödermark

(fg) In Ober-Roden sind Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr und Donnerstag, 17 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Leipziger Straße (10er-Hausnummern) eingebrochen und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter ein Kellerfenster ein, kletterten ins Innere und durchsuchten mehrere Räume. Mit der Beute machten sie sich über den zuvor genutzten Einstiegsweg davon. Hinweise bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

8. 150.000 Euro Sachschaden bei Brand in Wohnhaus - Rödermark

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 150.000 Euro hinterließ ein Brand in der Maybachstraße, hier im Bereich der einstelligen Hausnummern. Polizei und Feuerwehr eilten am Freitagmorgen, gegen 2.40 Uhr, zu dem betreffenden Gebäude und stellten dort einen Wohnungsbrand im 2. Obergeschoss fest. Die Einsatzkräfte mussten mehrere Personen aus dem Gebäudekomplex evakuieren, wobei ein Bewohner sich aggressiv gegenüber den eingesetzten Kräften verhalten haben soll. Aufgrund seines Verhaltens musste dieser anschließend in eine Fachklinik eingewiesen werden. Die Wohnung brannte komplett aus und ist vorerst nicht bewohnbar. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben alle Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrparteienhauses unverletzt. Wieso es zu dem Brand kam, müssen nun die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei klären. Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei den Ermittlern zu melden.

Offenbach, 31.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell