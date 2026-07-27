Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Trickdieb erbeutete Geldbeutel: Kripo sucht Zeugen; Transporter fuhr wohl Schlangenlinien: Zeugen gesucht; Unbekannter berührte 20-Jährige unsittlich: Ermittlungen eingeleitet und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wohnungseinbrecher waren unterwegs - Hanau

(cb) Wohnungseinbrecher waren in der Reichenberger Straße (10er-Hausummern) unterwegs. Hier verschafften sich die Unbekannten bereits zwischen Mittwoch, 15. Juli und Freitag, 24. Juli, Zutritt in ein Mehrfamilienhaus. Im Anschluss öffneten diese gewaltsam eine Wohnungstür und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Hier durchsuchten die Einbrecher schließlich sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt und bedarf weiterer Ermittlungen. Durch die Tat entstand ein Sachschaden im Wert von etwa 100 Euro. Die Beamten des Einbruchskommissariats nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Trickdieb erbeutete Geldbeutel: Kripo sucht Zeugen - Hanau

(fg) Unter dem Vorwand, handwerkliche Arbeiten vornehmen zu müssen, betrat ein 50 bis 60 Jahre alter Trickdieb am Samstagnachmittag die Wohnung einer Seniorin im Quergartenweg (einstellige Hausnummern) in Klein-Auheim. In der Wohnung entwendete der Täter den Geldbeutel, in dem sich unter anderem eine Bankkarte befand. Mit dieser wurden im Anschluss diverse Transaktionen in Höhe von rund 1.000 Euro durchgeführt. Die Tat ereignete sich zwischen 14 Uhr und 15 Uhr. Der kurzhaarige Trickdieb hatte einen Bart und war mit einer blauen Jeansjacke, einem gelben T-Shirt und einer blauen Hose bekleidet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Hanauer Kriminalpolizei.

3. Transporter fuhr wohl Schlangenlinien: Zeugen gesucht - Maintal

(cb) Die Beamten der Polizeistation in Maintal suchen Zeugen einer Straßengefährdung, welche sich am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 40 ereignete. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der 70-jährige Fahrer eines grauen Sprinters mit F-Kennzeichen gegen 16.05 Uhr in Fahrtrichtung Maintal unterwegs. Hier soll er mit seinem Transporter mehrfach Schlangenlinien gefahren und in den Gegenverkehr abgekommen sein. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle verlief ein durchgeführter Atemalkoholtest negativ. Der Mann aus Frankfurt musste die Schutzleute zwecks Blutentnahme mit auf die Dienststelle begleiten. Hier wurde zudem sein Führerschein sichergestellt. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und suchen Zeugen, denen die Fahrweise des Transporter-Fahrers ebenfalls aufgefallen ist. Diese wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 an die Wache der Polizeistation in Maintal.

4. Unbekannter berührte 20-Jährige unsittlich: Ermittlungen eingeleitet - Dietzenbach / S-Bahnlinie 2

(cb) Männlich, 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, dunkle sowie kurze Haare, trug ein helles Oberteil und Flipflops: So lautet die Personenbeschreibung eines bis dato Unbekannten, der am Sonntag eine 20-Jährige mehrfach unsittlich berührt haben soll. Die Kriminalpolizei in Offenbach sucht Zeugen der Tat, welche sich zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr in der S-Bahnlinie 2 nach Dietzenbach ereignete. Der Täter soll hierbei die junge Frau mehrfach gegen ihren Willen am Bein berührt haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

5.Falscher Ableser forderte EC-Karte und Ausweis - Bad Orb

(cb) Ein Betrüger, der sich am Freitag als Stromableser ausgab, verschaffte sich Zutritt in die Wohnung einer Seniorin aus Bad Orb. Hier begab er sich dann in jeden einzelnen Wohnraum und nahm offensichtlich die elektrischen Geräte in Augenschein. Nach "vollendeter" Arbeit forderte er von der Wohnungsbewohnerin die Bankkarte sowie deren Ausweis. Die Dokumente gab er nach wenigen Minuten an die Inhaberin zurück, forderte noch einen geringen Geldbetrag als Gebühr und verließ schließlich das Wohnhaus, um über die Frankfurter Straße zu flüchten. Der mutmaßliche Betrüger kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 50 Jahre alt - circa 1,85 Meter groß - kräftige Statur - blonde, kurze Haare und Oberlippenbart - trug blaue, langärmelige Arbeitskleidung

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

Die Beamten raten zudem zu einigen Verhaltenstipps, um sich zu schützen:

- Unangekündigte Handwerker nicht einlassen: Seriöse Unternehmen kündigen Termine in der Regel schriftlich an. - Ausweise genau prüfen: Lassen Sie sich Dienstausweise zeigen und prüfen Sie diese sorgfältig. Im Zweifel rufen Sie beim Unternehmen an - nutzen Sie dabei eine selbst recherchierte Telefonnummer, nicht die von den Besuchern genannte. - Tür nur mit Sicherung öffnen: Nutzen Sie Türspion, Gegensprechanlage und Türsperre. - Wertgegenstände sicher aufbewahren: Bewahren Sie Schmuck und Bargeld möglichst nicht offen zugänglich auf. - Nachbarn informieren: Sprechen Sie mit Nachbarn, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. - Im Zweifel die Polizei rufen: Wählen Sie im Notfall den Notruf 110.

Gerade ältere Menschen werden gezielt von Trickdieben angesprochen. Angehörige sollten regelmäßig über aktuelle Tätermaschen informieren und Verhaltensregeln wie diese besprechen.

Offenbach, 27.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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