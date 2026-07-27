Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Unfall auf dem Leinpfad: E-Scooter-Fahrer fuhr nach Zusammenstoß davon

Maintal (ots)

(lei) Nach einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem E-Scooter-Fahrer am Sonntagabend ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 18.20 Uhr war demnach ein 50 Jahre alter Fahrradfahrer auf dem Leinpfad in Maintal unterwegs. Er fuhr von Hanau kommend in Richtung Frankfurt, als es im Bereich Mainstraße/Ecke Uferstraße zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden schwarzen E-Scooter kam. Der Fahrradfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen, an seinem Trekking-Pedelec entstand Sachschaden. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der E-Scooter-Fahrer in Richtung Kennedystraße, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern.

Der bislang unbekannte E-Scooter-Fahrer wird als etwa zehn Jahre alt beschrieben. Er soll schwarze Haare gehabt und ein blaues T-Shirt getragen haben. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des E-Scooter-Fahrers geben können, sich unter der Telefonnummer 06181 4302-0 zu melden.

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