Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher waren in Restaurant zugange: Zeugensuche!; Wer hat die Uhrendiebe gesehen?; Abgelenkt und Geldbörse entwendet: Wer sah die Unbekannten? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbrecher waren in Restaurant zugange: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Unbekannte waren zwischen Donnerstagabend, 23.55 Uhr und Freitagnachmittag, 14.20 Uhr, in den Räumlichkeiten eines Restaurants in der Sprendlinger Landstraße (180er-Hausnummern) zugange und entwendeten unter anderem eine Geldkassette sowie mehrere Whiskeyflaschen. Mit der Beute machten sich die Täter, die einen Schaden von mehreren hundert Euro hinterließen, davon. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie zuvor die Eingangstür aufgehebelt, ehe sie die Räume betraten und durchsuchten. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Zeugen nach Rollerdiebstahl gesucht - Offenbach

(cb) Ein Roller der Marke Yamaha wurde am Freitag, zwischen 8.30 Uhr und 20.30 Uhr geklaut, weshalb die Ermittler Zeugen der Tat suchen. Der Eigentümer des Zweirades vom Model X-Max 125 mit OF-Kennzeichen stellte seinen Roller auf dem Gehweg der Christian-Pleß-Straße (20er-Hausnummern) ab. Die Rollerdiebe überwanden die technischen und mechanischen Sicherungen und flüchteten mit dem schwarzen Motorrad in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Einbrecher flüchteten mit Schmuck und Bargeld: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Aus einer Wohnung in der Tulpenhofstraße (10er-Hausnummern) erbeuteten Einbrecher am Freitag Schmuck und Bargeld im Wert von über 50.000 Euro, weshalb die Beamten des Fachkommissariats die Ermittlungen aufgenommen haben. Die Täter verschafften sich zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr Zutritt in die Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Wer hat die Uhrendiebe gesehen? - Neu-Isenburg

(cb) Wer hat die Uhrendiebe gesehen und kann Hinweise zu ihnen geben? Das fragen die Ermittler der Kripo und suchen Zeugen der Tat, die sich am Freitagvormittag ereignete. Nach bisherigem Kenntnisstand hielt gegen 10.30 Uhr ein grauer Wagen in der Bahnhofstraße (170er-Hausnummern) neben einem Senior aus Neu-Isenburg. Ein unbekannter Mann stieg aus und ging auf den 85-Jährigen zu. Ungefragt legte er diesem ein Armband an sein Handgelenk an, um dieses nur wenige Augenblicke später wieder abzunehmen. Vermutlich löste er in diesem Moment auch die Armbanduhr des Neu-Isenburgers im Wert von etwa 12.000 Euro. Er bestieg anschließend zügig das wartende Fahrzeug auf der Beifahrerseite; dieses machte sich dann über die Goethestraße davon. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Betrüger oder das Fahrzeug geben können, setzen sich bitte mit der Kripo unter der 069 8098-1234 in Verbindung.

5. Zeugensuche nach erneutem Einbruch in Firmengebäude - Rodgau

(fg) Nach einem erneuten Einbruch in ein Firmengebäude in der Boschstraße (10er-Hausnummern) in Weiskirchen prüft die Kriminalpolizei einen Tatzusammenhang und bittet Zeugen, sich zu melden (Bezugsmeldung - Nummer 8: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6318039). Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren drei Täter zunächst einen nahegelegenen Feldweg am Samstagmorgen, gegen 2.45 Uhr, über die Pommernstraße kommend und stellten das mitgeführte Fahrzeug ab. Anschließend durchtrennten sie einen Zaun, betraten das Gelände und schoben ein Rolltor zu einem Lagerraum nach oben. Im Inneren nahm das Trio mehrere Pakete an sich und floh mit diesen. In den Paketen haben sich vermutlich Elektronikgeräte befunden. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

6. Abgelenkt und Geldbörse entwendet: Wer sah die Unbekannten? - Rödermark

(fg) Abgelenkt, zugegriffen, abgehauen: Am Samstagvormittag ereignete sich zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr ein Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Ober-Rodener-Straße (10er-Hausnummern), weshalb die Polizei nun mit einer Personenbeschreibung nach einem der Täter sucht. Der Mann, der die Seniorin ablenkte und auch in den mitgeführten Rollator gegriffen haben soll, wird wie nachfolgend beschrieben:

- 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt - kurze, lockige Haare - Vollbart - Brille mit schwarzem Rahmen - komplett dunkel gekleidet, kurze Hose

Womöglich waren zwei beziehungsweise drei Unbekannte an dem Geldbörsendiebstahl beteiligt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegengenommen.

7. Bargeld und Schmuck aus Wohnung entwendet: Zeugen gesucht! - Seligenstadt

(fg) Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße (30er-Hausnummern) fehlen seit vergangenem Mittwoch (22. Juli) mehrere tausend Euro Bargeld und hochwertiger Schmuck. Einbrecher hatten auf bislang unbekannte Art und Weise die Wohnungstür im sechsten Obergeschoss geöffnet und im weiteren Verlauf die Beute aus dem zuvor durchsuchten Schlafzimmerschrank eingesteckt. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 27.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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