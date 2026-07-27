Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kontrollen im Rahmen der Innenstadtoffensive: Raser erwischt, international gesuchter Mann festgenommen

Offenbach (ots)

(lei) Mit verstärkten Kontrollen hat die Polizei am Freitag und in der Nacht zum Samstag erneut Präsenz im Offenbacher Stadtgebiet gezeigt. Die Maßnahmen fanden im Rahmen der Sicherheitsoffensive "Sichere Innenstadt" statt, mit der Stadt- und Landespolizei seit geraumer Zeit gemeinsam gegen Straßenkriminalität, Verstöße im öffentlichen Raum und verkehrsgefährdendes Verhalten vorgehen. Durch regelmäßige Schwerpunktkontrollen sollen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt und Straftaten frühzeitig verhindert werden.

Den Auftakt der Kontrollen bildete zwischen ab 16 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung am Ausbauende der Bundesstraße 448 in Fahrtrichtung Offenbach. Dabei registrierten die Einsatzkräfte 25 Geschwindigkeitsverstöße. Besonders eilig hatte es ein Autofahrer, der bei erlaubten 80 km/h mit 143 km/h gemessen wurde.

Anschließend bestreiften die Beamten die Offenbacher Innenstadt zu Fuß und kontrollierten insgesamt 34 Personen. Dabei nahmen sie einen 34 Jahre alten Mann fest, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorlag. Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht und sollte am Folgetag einem Richter vorgeführt werden.

Gemeinsam mit der Stadtpolizei überprüften die Einsatzkräfte anschließend eine Gaststätte, eine Spielothek sowie den Bereich Friedrichsweiher und Dreieichpark. Gerade an den beiden letztgenannten Örtlichkeiten war es in jüngster Zeit zu verdächtigen Kontaktaufnahmen von Kindern gekommen. Während der Kontrollen wurden 22 Personen überprüft.

Auch in den frühen Morgenstunden setzten die Ordnunshüter ihre Maßnahmen fort. Gegen 2 Uhr standen zwei Bars in der Kaiserstraße im Fokus. In einem der Lokale kontrollierten die Einsatzkräfte zehn Personen. Bei einer Person bestand zunächst der Verdacht auf einen unerlaubten Aufenthalt in Deutschland. Die Überprüfung ergab jedoch, dass der Sachverhalt bereits polizeilich bearbeitet worden war und die Ausreise beziehungsweise Rückführung in das Herkunftsland für den Folgetag vorgesehen war.

In der zweiten kontrollierten Gaststätte wurden fünf Personen überprüft. Konkrete Verstöße stellten die Einsatzkräfte dort nicht fest. Unter den Kontrollierten befanden sich jedoch mehrere Personen, die der Polizei bereits aus früheren Ermittlungsverfahren bekannt sind.

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