Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Trickdiebstahl nach vermeintlichem Elektrikerbesuch - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen bemerkte eine Bewohnerin Unstimmigkeiten mit der Stromversorgung ihres Hauses an der Zelterstraße. Nach ihren Angaben sprang der Sicherungsschalter wiederholt heraus. Um das Problem beheben zu lassen, kontaktierte sie telefonisch einen vermeintlichen Elektronotdienst.

Nach ersten Erkenntnissen erschienen gegen 16:30 Uhr zwei Männer an dem Wohnhaus, die sich als Elektriker ausgaben. Während einer der Männer in die obere Etage des Hauses ging, blieb der zweite bei der Geschädigten und arbeitete am Sicherungskasten, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Der erste Mann hielt sich über einen längeren Zeitraum allein im Obergeschoss auf.

Die beiden vermeintlichen Handwerker teilten der Frau anschließend nach wiederhergestellter Stromversorgung mit, sie hätten einen Schalter, beziehungsweise ein Bauteil am Sicherungskasten ausgetauscht. Zuvor war ihr ein Preis von etwa 870 Euro genannt worden. Letztlich bezahlte die Geschädigte ca.1000 Euro. Eine Rechnung erhielt sie vor Ort nicht. Stattdessen wurde ihr mitgeteilt, diese werde per Post übersandt.

Die beiden Männer entfernten sich mit einem weißen Transporter. Als möglicher Beginn des Kennzeichens wurden die Buchstaben "PM" angegeben.

Nachdem die Männer das Wohnhaus verlassen hatten, stellte die Geschädigte fest, dass aus der oberen Etage Schmuck entwendet worden war. Zudem kamen ihr Zweifel an der Höhe des berechneten Betrages für den angeblichen Austausch des Bauteils. Daraufhin wurde die Polizei informiert.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- männlich

- etwa 30 bis 35 Jahre alt

- ca. 160 bis 165 cm groß

- schlanke Statur

- kurze, schwarze, lockige Haare

- schwarze Kleidung, vermutlich Arbeitskleidung

Täter 2:

- männlich

- etwa 30 bis 35 Jahre alt

- ca. 160 cm groß

- kräftige Statur

- kurze, schwarze, glatte Haare

- kein Bart

- schwarze Kleidung, vermutlich Arbeitskleidung

Die Polizei ermittelt wegen Wucher und Diebstahl und bittet Zeugen, die am Samstagnachmittag im Bereich der Zelterstraße verdächtige Personen oder den beschriebenen weißen Transporter beobachtet haben oder Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

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