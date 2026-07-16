Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Fußballfieber mit Verlängerung - leider nicht auf dem Platz

Osnabrück (ots)

Eigentlich sollte es nur ein spannender Fußballabend werden. Nach dem WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien kochten in Bad Iburg jedoch nicht nur die Emotionen hoch - sondern leider auch die Gemüter.

In einem Restaurant an der Münsterstraße verfolgten Fans beider Mannschaften zunächst friedlich die Partie. Gegenseitige Sticheleien und Provokationen gehörten zwar dazu, blieben zunächst aber im sportlichen Rahmen. Als Argentinien kurz vor dem Abpfiff den entscheidenden Siegtreffer erzielte, zeigte ein Argentinien-Fan voller Freude auf das Wappen seines Trikots und küsste es. Diese Jubelgeste führte jedoch zu einer Eskalation:

Mehrere England-Fans sollen daraufhin auf den Mann eingeschlagen haben. Er erlitt Verletzungen, lehnte eine medizinische Behandlung vor Ort jedoch ab. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

"Fußball lebt von Emotionen - und ein bisschen Frotzeln gehört sicherlich dazu. Wenn die Diskussionen allerdings mit Fäusten statt mit Worten geführt werden, ist für uns der Spaß vorbei", so Jannis Gervelmeyer, Sprecher der Polizei Osnabrück.

Die Polizei hofft nun, dass die verbleibenden zwei Spiele nur auf dem Spielfeld entschieden werden - und der Schlusspfiff dann keinen Polizeieinsatz zur Folge hat.

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