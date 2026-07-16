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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfallflucht in der Karlstraße - Sportwagen flüchtet - Eine Person verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend kam es zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 55-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-jähriger Mann gegen 20:30 Uhr mit einem Transporter die Karlstraße in Richtung Klöcknerstraße. An der Einmündung beabsichtigte er, nach rechts in die Klöcknerstraße einzubiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihm hielt ein 55-jähriger Mann mit seinem VW ebenfalls verkehrsbedingt an.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem schwarzen Sportwagen, vermutlich einem Audi oder BMW, auf den haltenden VW auf und schob diesen auf den Transporter. Durch den Zusammenstoß erlitt der 55-Jährige leichte Verletzungen. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend unerlaubt vom Unfallort in Richtung Parkstraße.

Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben:

männlich

etwa Anfang 20 Jahre alt

schwarze Haare

schwarzes Hemd

gepflegte Erscheinung

schick gekleidet

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Sportwagen, vermutlich einen Audi oder BMW, gehandelt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der erste Buchstabe des Kennzeichens ein "F" gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizei Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/83160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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