Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Osnabrück: Ladendieb lässt Kaffee, Chips und Süßigkeiten mitgehen - Geldstrafe nach beschleunigtem Verfahren

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Osnabrück (ots)

Er hatte es auf Lebens- und Genussmittel wie Kaffee und Chips, vor allem aber auf Süßigkeiten abgesehen: Der 37-jährige Ladendieb wurde allerdings nach seinem Beutezug in einem Verbrauchermarkt in Bramsche (Meyers Tannen) am Mittwochnachmittag in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Nach der Festnahme des Mannes wurde in dessen Auto weiteres Diebesgut sichergestellt - unter anderem aus einem Diebstahl am Mittwochvormittag in einem Supermarkt an der Otto-Vesper-Straße in Osnabrück. Der 37-Jährige musste eine Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Am Donnerstag wurde er dann im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens vor dem Amtsgericht Osnabrück zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je zehn Euro verurteilt.

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