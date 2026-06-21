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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schwer verletzter Motorradfahrer mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Steinau (ots)

Gegen 14:15 Uhr wurde ein schwerer Unfall auf der Landesstraße 3196 zwischen Marjoß und Bellings in der Gemarkung Steinau gemeldet.

Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Fulda verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über seine Yamaha, als er von Marjoß in Richtung Bellings fuhr, und stürzte in die Böschung. Dabei zog er sich schwerste Beinverletzungen zu.

Als eine Ersthelferin versuchte, zu dem verletzten Motorradfahrer zu gelangen, rutschte sie am Hang ab und wurde dabei ebenfalls verletzt. Sie musste in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden.

Der Fahrer der Yamaha wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten war die Landesstraße bis 16 Uhr voll gesperrt.

Offenbach am Main, 21.06.2026, Nicole Steffens, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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