Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorradfahrer verliert Kontrolle im Kurvenbereich auf der A 66

Gelnhausen (ots)

Ab 06:45 Uhr teilten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf mit, dass ein Motorradfahrer im Bereich der Anschlussstelle Gelnhausen Ost gestürzt sei. Der 20-jährige Fahrer einer Honda war auf dem Weg von Bad Orb in Richtung Gelnhausen. Im Kurvenbereich verlor er aufgrund einer Bodenwelle die Kontrolle über seine Maschine und zog sich bei dem Sturz Beinverletzungen zu. Er musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Rettungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen bis 08:30 Uhr gesperrt. Die beschädigte Honda wurde abgeschleppt.

Offenbach am Main, 21.06.2026, Nicole Steffens, Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell