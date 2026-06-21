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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Verletzte bei Schlägerei

Hanau (ots)

Um 03.07 Uhr wurde der Polizei und der Rettungsleitstelle eine Schlägerei in der Römerstraße im Bereich der 10er Hausnummern gemeldet.

Aus bisher unbekannten Gründen gerieten mehrere Personen auf der Straße in Streitigkeiten. Im Rahmen des Konflikts soll es auch zum Einsatz eines Baseballschlägers, einer Eisenstange und einer Glasflasche gekommen sein.

Nach bisherigem Stand wurden drei Männer verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Die Polizei Hanau hat die Ermittlungen zu den jeweiligen Körperverletzungen aufgenommen. Zeugen des Tathergangs werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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