Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: E-Bike Fahrer schwer verletzt

Flörsbachtal (ots)

Gegen 21.30 Uhr verlor gestern ein 29-jähriger Mann die Kontrolle über sein E-Mountainbike und stürzte kurz vor dem Ortseingang Flörsbachtal zu Boden. Er war auf der Kreisstraße 889 von Mosborn in Richtung Flörsbachtal Kempfenbrunn unterwegs. Durch den Sturz zog sich der Fahrer schwere Kopfverletzungen zu. Aufgrund der Verletzungen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Mann wurde in eine Klinik transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Orb unter der Telefonnummer 06052 914820 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell