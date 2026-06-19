Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Konfrontation am Schlosspark: Polizei ermittelt gegen 24-Jährigen

Hanau (ots)

(lei) Zwei Männer im Alter von 25 und 28 Jahren sind am Donnerstagabend in der Nordstraße in eine Konfrontation mit einem 24-Jährigen geraten. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll es am Eingang des Schlossparks kurz nach 21 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit gekommen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 24-Jährige einen Teleskopschlagstock hervorgeholt haben, ehe er anschließend den 28-Jährigen mit den Händen am Hals verletzt habe.

Ob der Tatverdächtige auch den 25-Jährigen körperlich attackierte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Dieser wies zumindest eine Rötung im Bereich des Oberkörpers auf.

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich zudem heraus, dass gegen den 24-Jährigen ein Aufenthaltsverbot für den Bereich bestand. Daher wird gegen ihn neben dem Verdacht der Körperverletzung auch wegen eines Verstoßes gegen Auflagen nach § 43b des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

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