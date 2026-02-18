Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei bereitet sich auf Fußballspiel mit erhöhtem Sicherheitsbedarf vor

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 21. Februar 2026, empfängt der FC Schalke 04 um 20.30 Uhr den 1. FC Magdeburg in der Veltins Arena. Die Polizei Gelsenkirchen wird das Fußballspiel mit einem umfangreichen Einsatz begleiten. Aufgrund der Erfahrungen aus früheren Begegnungen beider Fanlager sowie aktueller Lagebewertungen wird die Partie polizeilich als Hochrisikospiel eingestuft.

Allen Besucherinnen und Besuchern soll eine sichere und möglichst störungsfreie An- und Abreise sowie ein friedlicher Stadionbesuch ermöglicht werden. Hierfür werden zahlreiche Einsatzkräfte rund ums Stadion und den dazugehörigen Verkehrswegen präsent sein.

In enger Abstimmung mit dem Verein FC Schalke 04 wird im Gast-Bereich kein Alkohol ausgeschenkt.

Für Anhänger des 1. FC Magdeburg, die mit der Bahn anreisen, wird erneut ein polizeilich begleiteter Shuttleverkehr zwischen dem Gelsenkirchener Hauptbahnhof und der Arena eingerichtet. Gäste, die mit dem privaten Auto anreisen, werden gebeten, den ausgewiesenen Parkplatz E zu nutzen.

Wie bei allen Spielen gilt: Pyrotechnik ist im Stadion verboten. Verstöße werden konsequent verfolgt. Zudem finden Einlasskontrollen statt. Die Polizei empfiehlt daher eine frühzeitige Anreise.

Leitender Polizeidirektor Karsten Plenker, der den Einsatz führen wird, erklärt:

"Fußball lebt von Emotionen und leidenschaftlicher Unterstützung. Gleichzeitig erwarten wir, dass sich alle Fans an die Regeln halten. Unser Anspruch ist ein sicherer und respektvoller Spieltag für alle Beteiligten. Wer die Grenzen überschreitet oder Gewalt sucht, wird mit konsequentem Einschreiten und polizeilichen Maßnahmen belegt werden."

Vor der Partie wurde von der Polizei Gelsenkirchen zudem ein Fanbrief an die Anhängerschaft in Magdeburg verschickt. Darin informiert die Polizei transparent über Einsatzmaßnahmen, Anreisewege und Erwartungen an ein friedliches Miteinander. Der Fanbrief steht auf der Internetseite der Polizei Gelsenkirchen zum Download bereit: https://gelsenkirchen.polizei.nrw.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell