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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Landwirtschaftlicher Kipper gestohlen

Birstein (ots)

(lei) Auf einen Dreiseitenkipper hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende im Birsteiner Ortsteil Hettersroth abgesehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschwand der Anhänger in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 17 Uhr, von einem landwirtschaftlichen Anwesen im Honigbaumer Weg. Wie sie den Anhänger dort wegschafften ist noch unklar, jedenfalls dürfte es eines entsprechenden Zugfahrzeugs gebraucht haben.

Der Wert des gestohlenen Anhängers wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Wie die Diebe auf das Gelände gelangten und in welche Richtung sie anschließend flüchteten, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich des Honigbaumer Weges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schlüchtern zu melden (06661 9610-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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