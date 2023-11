Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bereich Offenbach: Telefonbetrüger erneut erfolgreich: 170.000 Euro Bargeld weg - Suche nach Täter mit weißer Jacke - Heusenstamm

Offenbach (ots)

(lei) Erneut haben dreiste Telefonbetrüger mit einer perfiden Masche zugeschlagen und ein offensichtlich argloses Opfer um einen hohen Geldbetrag geprellt:

Eine 83 Jahre alte Frau erhielt am Montagnachmittag gegen 15 Uhr einen Anruf, in dem ihr vorgegaukelt wurde, die Polizei sei am anderen Ende der Leitung. Die Betrüger schwindelten ihr vor, dass ihr Hab und Gut in ihrer Bank nicht sicher sei und man dortige Bedienstete festnehme. Um sie angeblich vor finanziellem Schaden zu bewahren, vereinbarte man, dass ein Polizist in zivil zu ihr komme, der ihr Erspartes oder andere Wertgegenstände entgegennimmt.

Kurz darauf erschien ein zirka 30 Jahre alter, etwa 1,70 Meter großer Mann mit kurzen schwarzen Haaren an ihrer Wohnung in der Friedhofstraße. Er war mit einer weißen abgesteppten Jacke, einer schwarzen Hose sowie weißen Schuhen bekleidet. Dem Abholer übergab die Seniorin dann insgesamt 170.000 Euro Bargeld, das sie zu Hause deponiert hatte. Das Geld steckte der schlanke Unbekannte, der zudem eine helle medizinische FFP2-Maske trug, in seine Jacke und rannte kurz darauf in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise auf den Kriminellen geben können (069 8098-1234).

Gleichzeitig rät die Polizei einmal mehr zu folgenden Verhaltenstipps:

- Die richtige Polizei wird Sie am Telefon niemals um die Übergabe von Bargeld oder Wertsachen bitten.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf und verständigen Sie die richtige Polizei.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Oftmals werden ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger zum Ziel der Betrüger: Schaffen Sie als Angehörige und Freunde ein Bewusstsein bei diesem Personenkreis, indem sie mit ihnen über solche Anrufe sprechen und Ihnen die genannten Tipps geben.

- Nutzen Sie die App "HessenWARN": Die Polizei informiert hierüber regelmäßig über betrügerische Anrufe in Ihrer Gegend.

- Weitere Informationen zum Phänomen "Falsche Polizeibeamte" und anderer Betrugsmaschen erhalten Sie auch bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

Offenbach, 14.11.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell