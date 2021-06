Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Sicher! Auf Reisen - Kriminalpolizeiliche Berater bieten virtuelles Seminar an!;

Ein Dokument

Gießen (ots)

Sicher! Auf Reisen - Kriminalpolizeiliche Berater bieten virtuelles Seminar an!

Nehme Sie von zu Hause aus ganz bequem an der Online-Veranstaltung teil. Sie benötigen nur einen PC, ein Tablet oder einfach ein Handy mit Internetzugang und den Link auf die virtuelle Plattform.

Hurra! Die Pandemiewerte sinken und es gibt immer mehr Lockerungen. Das Reisen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder möglich und einfacher sein. "Endlich mal wieder weg - entspannt verreisen", sagt sich da der eine oder andere. Doch wie kann ich sicher Reisen? Was kann ich im Vorfeld oder während der Reise alles unternehmen, um beruhigt und mit sicherem Gefühl zu fahren und um während meines Urlaubs möglichst nicht Opfer einer Straftat zu werden?

Denn eines ist klar, die "Langfinger" und "Betrüger" stehen ganz sicher ebenfalls in den Startlöchern und warten nur noch auf die sich wieder bietenden Tatgelegenheiten zur Nutzung ihrer "Geschäfte", egal ob Einbrecher, Taschendiebe, Trickdiebe, Fahrraddiebe oder Betrüger.

Information und Wissen schützt und bewahrt davor, Opfer zu werden!

"Wer das Vorgehen und die Maschen der Diebe und Betrüger kennt und wer bestimmte, mitunter einfache und sogar mitunter völlig kostenfreie Sicherungsmaßnahmen ergreift und bestimmte Verhaltensregeln beachtet, der minimiert die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden", wissen die Kriminalpolizeilichen Berater aus der Erfahrung.

Sie bieten zu diesem Thema am 22. Juni und 28. Juni, jeweils von 17 bis 18 Uhr zwei Online-Vorträge an. Nehmen Sie an diesen online-Veranstaltungen bequem von zu Hause aus teil. Melden Sie sich über den Link

https://www.edudip.com/de/webinar/sicher-auf-reisen/1480380

oder den QR-Code (siehe PDF-Dokument als Anlage) einfach an.

Die Kriminalpolizeilichen Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen erreichen Sie außerdem per Mail unter beratungsstelle.ppmh@polizei.hessen.de oder unter Tel. 06421 406123 für Herr Jan-Oliver Karo bei der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf; Tel. 06032 9181 13 für Frau Sylvia Jacob bei der Polizeidirektion Wetterau, Tel. 0641 7006 2050 für Frau Claudia Zanke bei der Polizeidirektion Gießen und für die Polizeidirektion Lahn-Dill Herrn Michael Michel unter Tel. 02771 907122.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell