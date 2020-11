Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Diebstahl aus Wohnmobil

KarlsruheKarlsruhe (ots)

In Grötzingen drangen Unbekannte zwischen Sonntag- und Dienstagabend in ein Wohnmobil, welches sich auf einem Gartengrundstück in der Grezzostraße befindet ein und entwendeten diverse Gegenstände.

Die Diebe verschafften sich Zutritt zu dem Gelände, indem sie den Rahmen der Gartentür so verbogen, sodass sich das Schloss öffnete. Am Wohnmobil griffen sie durch ein Fenster und öffneten so die Türe von innen. Anschließend entwendeten die Täter diverse alkoholische Getränke, sowie Batterien, Gaskartuschen und einen Camping-Gas Kocher. Nach jetzigem Kenntnisstand wird der Diebstahlschaden auf insgesamt 70 Euro geschätzt.

Zeugen hierzu werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721 / 49070 zu melden.

