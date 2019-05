Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 22.05.2019: An Fassade gezündelt+++Linienbus rollt weg+++Zeugen nach Unfall in der Nordanlage gesucht

Gießen (ots)

Gießen: An der Fassade gezündelt

Am Gebäude des Sportinstitutes Gießen, am Kugelberg, hat am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, ein Unbekannter gezündelt. Der Täter hatte einen Seifenspender mitsamt Papierhandtücher angezündet. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die angezündeten Gegenstände wurden zuvor offenbar aus den Toilettenräumen entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Fahrraddiebstahl an der Schule

Im Alter Steinbacher Weg kam es am Dienstag, zwischen 08.00 und 13.00 Uhr, zum Diebstahl eines Mountainbikes der Marke Cube. Die Unbekannten hatten das Rad vom Radständer einer Schule mitgenommen. Es handelt sich um ein schwarzes Rad mit auffälligen gelben Bremsleitungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Haschisch bei Durchsuchung gefunden

Bei einer Personenkontrolle am Dienstagabend am Gießener Lahnufer fanden Polizeibeamte bei einem 18 - Jährigen mehrere Gramm Haschisch sowie Tabletten. Gegen den Gießener wurde eine Anzeige gefertigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Roller entwendet

In der Schottstraße kam es am letzten Wochenende zum Diebstahl eines abgemeldeten Rollers. Das Krad stand in einem Hinterhof eines Wohnhauses und war mit einer Kette gesichert. Es handelt sich um einen schwarzen Roller der Marke Jinan Qingqi im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Linienbus rollt weg

Offenbar noch Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Linienbusses am Mittwoch, gegen 06.20 Uhr, in der Karl-Kling-Straße in Gießen. Der 25 - Jährige hatte den Bus in dem Gewerbegebiet abgestellt und für wenige Minuten verlassen. Als er zurückkehrte, stand der Bus etwa fünf Meter entfernt und war offenbar gegen einen dort abgestellten Schwertransporter gerollt. Am Bus entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Als der 25 - Jährige den Bus zurückfahren wollte, versuchte er die Handbremse zu lösen. Dabei löste sich der Hebel aus seiner Verankerung. Ob ein technischer Defekt der Bremse vorlag, sollen die Ermittlungen ergeben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Parkhaus

In einem Parkhaus in der Westanlage kam es am Dienstag, zwischen 06.50 und 15.40 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter war mit seinem PKW gegen die hintere linke Seite eines Ford Fiestas gefahren. Anschließend beging der Fahrer, dessen PKW blaue Farbe haben dürfte, eine Unfallflucht. Der Schaden an dem Ford liegt bei 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: Verkehrsunfallflucht am Dienstag am Bahnhof

Ein 22-Jähriger parkte seinen PKW der Marke Opel Meriva, um 06:50 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz am Bahnhof in Hungen. Bei seiner Rückkehr gegen 16:40 Uhr stellte er erhebliche Beschädigungen an der hinteren Seitenwand fest, Schadenhöhe ca. 3000,00 EUR. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat vermutlich beim Rückwärtsfahren aus der Parklücke den PKW beschädigt. Aufgrund der Spurenlage muss es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen, die in der Zeit zwischen 6:50 Uhr und 16:40 Uhr das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Grünberg zu melden unter Telefon 06401-91430.

Gießen: Kam der Linienbus über die Fahrstreifenbegrenzung?

Auf der Suche nach Zeugen ist die Gießener Polizei nach einem Unfall von Mittwochmorgen (gegen 08.30 Uhr) in der Nordanlage. Ein Fahrer eines Linienbusses, der in Richtung Oswaldsgarten unterwegs war, befuhr den linken Streifen. Vermutlich kam er in dem leichten Kurvenverlauf auf die rechte Fahrspur. Der 63 - Jährige Fahrer einer weißen Limousine, der auf dieser Spur unterwegs war, musste nach rechts über einen Bordstein fahren, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei entstand ein Schaden an zwei Reifen samt Felgen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

