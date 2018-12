POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für das Wochenende 01.-02.12.2018

Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland / Strücklingen - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 01.12.2018, um 10:40 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Am Ostermoor / Sater Landstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 39-jähriger Friesoyther befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem VW Sharan die Straße Am Ostermoor in Richtung Bollingen. An der Kreuzung Sater Landstraße ordnete er sich zunächst auf der Linksabbiegerspur ein. Ein entgegenkommender 42-jähriger aus Detern ordnete sich mit seinem VW Caddy auf der Straße Am Ostermoor an der Kreuzung ebenfalls auf der Linksabbiegerspur ein, um auf die Sater Landstraße in Richtung Elisabethfehn-Kanal abzubiegen. Der 39-jährige Fahrer des VW Sharan fuhr jedoch von der Linksabbiegerspur plötzlich weiter geradeaus in Richtung Bollingen und kollidierte dabei gegen den VW Caddy des 42-jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die 36-jährige Beifahrerin im VW Sharan leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18000 Euro.

Barßel - Sachbeschädigung

Am 01.12.2018, um 17:45 Uhr, beobachtete ein Zeuge drei Personen an einer Bushaltestelle an der Friesoyther Straße, die eine Scheibe des Wartehäuschens zerstört haben. Durch die eingesetzte Streife konnten drei heranwachsende Personen ermittelt werden, die die Scheibe vermutlich mit einer Softair-Pistole beschossen und dadurch zerstört haben. Bei einem der Täter wurde ebenfalls ein Schlagring aufgefunden. Die Softair-Pistole und der Schlagring wurden sichergestellt. Es wurden Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

