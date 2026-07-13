Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Suche nach vermisster Dame in Schlitz - Fraurombach (Meldung von heute, 20.45 Uhr) - Dame wohlbehalten angetroffen

Vogelsbergkreis (ots)

Erstmeldung:

Die Polizei Osthessen sucht aktuell nach einer 65-jährigen Dame aus Schlitz-Fraurombach. Frau Heidi M. ist heute (Montag, 13.07.) seit etwa 17 Uhr zu Fuß von zu Hause mit unbekanntem Ziel abgängig. Es besteht die Möglichkeit, dass die 65-Jährige gesundheitliche Hilfe benötigt, so dass die Öffentlichkeit gebeten wird, im Falle von Beobachtungen die Polizei in Lauterbach unter 06641 / 9710 zu kontaktieren. Ein Foto der Vermissten ist beigefügt. Beschreibung der Dame: Ca. 170 m groß, schlank, hellblonde schulterlange Haare, blaue lange Jeans, hell-dunkel gemusterte Bluse, helle Schuhe.

Rücknahme / Abschlussmeldung:

Die vermisste 65-Jährige wurde am Montagabend (13.07.) gegen 22.10 Uhr im Rahmen der Suche wohlbehalten in der Gemarkung von Fraurombach angetroffen. Zwischenzeitlich war neben Kräften der Polizeistationen Lauterbach und Fulda sowie der Bundespolizei auch ein spezieller Suchhund (sogenannter "Mantrailer") eingebunden. Der Polizeihubschrauber war ebenfalls alarmiert, konnte aber abbrechen. Im Rahmen der Personensuche war auch die nahe Bahnstrecke betroffen, da dort die Züge "auf Sicht" fuhren, um jede Gefährdung der am Einsatz beteiligten Personen auszuschließen. Durch die notwendigen Einschränkungen des Bahnverkehrs kam es zu Verspätungen. Die Polizei Osthessen bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung zu der Vermisstensuche.

Gefertigt: Führungs- und Lagedienst Osthessen, Messner, EPHK

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