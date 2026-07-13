Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

Osthessen (ots)

Alleinunfall mit Motorrad

Petersberg. Am Sonntagmorgen (12.07.), gegen 6 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Gersfeld die K 1 aus Steinau kommend in Richtung Götzenhof. In einer Rechtskurve stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache und rutschte in einen Böschungshang. Mit schweren Verletzungen wurde der 46-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Motorradfahrer auf Parkplatz angefahren

Künzell. Am Sonntag (12.07.), gegen 10.10 Uhr, parkte eine 21-jährige VW-Fahrerin aus dem Landkreis Osnabrück auf einem Parkplatz in der Danziger Straße rückwärts aus. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah sie einen 28-jährigen Motorradfahrer aus der Gemeinde Schleid und stieß mit diesem zusammen. Der junge Mann wurde schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.400 Euro.

(Polizeistation Fulda)

Motorradfahrer schwer verletzt

Neuenstein. Am Sonntag (12.07.), gegen 12.45 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein mit seinem Motorrad die L3153 von Mühlbach kommend in Richtung Aua. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Liegen. Durch den Sturz wurde der 48-Jährige schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Zusammenstoß zwischen zwei Fahrrädern

Schotten. Am Freitag (10.07), gegen 9.45 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Fahrradfahrer aus der Gemeinde Nidda die K 205 von Eichselsachsen kommend in Richtung Rainrod. Aufgrund technischer Probleme musste er am Fahrbahnrand anhalten. Ein 25-jähriger Fahrradfahrer aus der Gemeinde Schotten, welcher in gleicher Richtung hinter ihm fuhr, kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit dem 73-Jährigen. Beide Fahrradfahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.800 Euro.

Motorradfahrer überschlägt sich

Schotten. Am Samstag (11.07.), gegen 12.15 Uhr, befuhr ein 70-Jähriger aus dem Landkreis Guxhagen mit seinem Motorrad die B 455 aus Schotten kommend in Richtung Rainrod. Nach derzeitigen Erkenntnissen löste sich vor der Abfahrt zum Nidda Stausee das Hinterrad des Motorrads, woraufhin sich dieses überschlug und auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam. Der 70-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Motorrad übersehen

Grebenhain. Am Samstag (11.07.), gegen 15 Uhr, bog ein 35-jähriger Traktorfahrer aus von seinem Grundstück auf die Crainfelder Straße ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Traktorfahrer mit dem Motorrad eines 58-Jährigen und seiner 53-jährigen Mitfahrerin aus dem Hochtaunuskreis. Beide wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Auto kollidiert mit Motorradfahrer

Schotten. Am Sonntag (12.07.), gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 65-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg mit seinem Auto die L 3139 von Schotten kommend in Richtung Ulrichstein. An der Einmündung zur Talstraße beabsichtigte der 65-Jährige zu wenden und kollidierte dabei aus bislang ungeklärter Ursache mit einem 57-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Frankfurt am Main. Der 57-Jährige wurde schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

(Polizeistation Lauterbach)

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