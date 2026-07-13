POL-OH: Motorrad kollidiert mit der Schutzplanke - Kradfahrer verletzt
Landkreis Fulda (ots)
Am Montag (13.07.) befuhr ein 62-jähriger Kawasaki Fahrer aus Nordrhein-Westfalen die Landesstraße 3174 von Schwarzbach kommend in Richtung Hofbieber. In einer scharfen Rechtskurve verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Motorradfahrer trug Schürfwunden und Prellungen davon. Zur weiteren Untersuchung wurde der leicht verletzte Verkehrsteilnehmer mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.100 Euro.
Gefertigt: Polizeistation Hilders, Ruppel, PHK
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