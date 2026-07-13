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POL-OH: Suche nach vermisster Dame in Schlitz - Fraurombach

POL-OH: Suche nach vermisster Dame in Schlitz - Fraurombach
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Vogelsbergkreis (ots)

Die Polizei Osthessen sucht aktuell nach einer 65-jährigen Dame aus Schlitz-Fraurombach. Frau Heidi M. ist heute (Montag, 13.07.) seit etwa 17 Uhr zu Fuß von zu Hause mit unbekanntem Ziel abgängig. Es besteht die Möglichkeit, dass die 65-Jährige gesundheitliche Hilfe benötigt, so dass die Öffentlichkeit gebeten wird, im Falle von Beobachtungen die Polizei in Lauterbach unter 06641 / 9710 zu kontaktieren. Ein Foto der Vermissten ist beigefügt. Beschreibung der Dame: Ca. 170 m groß, schlank, hellblonde schulterlange Haare, blaue lange Jeans, hell-dunkel gemusterte Bluse, helle Schuhe.

Gefertigt: Führungs- und Lagedienst Osthessen, Messner, EPHK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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