POL-OH: Suche nach vermisster Dame in Schlitz - Fraurombach
Vogelsbergkreis (ots)
Die Polizei Osthessen sucht aktuell nach einer 65-jährigen Dame aus Schlitz-Fraurombach. Frau Heidi M. ist heute (Montag, 13.07.) seit etwa 17 Uhr zu Fuß von zu Hause mit unbekanntem Ziel abgängig. Es besteht die Möglichkeit, dass die 65-Jährige gesundheitliche Hilfe benötigt, so dass die Öffentlichkeit gebeten wird, im Falle von Beobachtungen die Polizei in Lauterbach unter 06641 / 9710 zu kontaktieren. Ein Foto der Vermissten ist beigefügt. Beschreibung der Dame: Ca. 170 m groß, schlank, hellblonde schulterlange Haare, blaue lange Jeans, hell-dunkel gemusterte Bluse, helle Schuhe.
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