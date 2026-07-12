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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf B 279

Fulda (ots)

Gersfeld. Am Sonntag, (12.07.) kam es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall im Bereich der B 279 zwischen Gersfeld und dem Stadtteil Altenfeld. Nur durch ein geistesgegenwärtiges Fahrmanöver eines 32-jährigen Gersfelders konnte hier ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Dieser war zusammen mit seiner Familie in Fahrtrichtung Gersfeld unterwegs, als ihm ein Fahrzeug in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf seiner Fahrspur entgegenkam. Durch ein von Erfolg gekröntes Ausweichmanöver konnte dieser glücklicherweise Schlimmeres verhindern. Durch nicht angepasste Fahrweise verlor ein 19-jähriger Eichenzeller zuvor die Kontrolle über seine Mercedes A-Klasse, geriet ins Schleudern, überführ eine Verkehrsinsel und kam etwa hundert Meter später in der Leitplanke zum Stehen. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von mindesten 10.000 Euro. Einer der beiden Mitfahrer wurde auf Grund des Aufpralls leicht verletzt. Bei dem Fahrzeugführer bestand der Verdacht auf Alkohol- und Drogenmissbrauch, was durch die Polizei entsprechend überprüft wurde.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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