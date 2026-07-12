Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Flugunfall-Wasserkuppe - Gleitschirm

Fulda (ots)

Gersfeld. Am Sonntag, (12.07.), gegen 18:25 Uhr, stürzte ein 47-jähriger Gleitschirmpilot aus dem Vogelsbergkreis aufgrund eines Thermik-Abriss im Bereich der Talstation des Skilift Märchenwiese-Wasserkuppe in eine Baumgruppe und blieb mit seinem Schirm in etwa 19 Meter Höhe hängen. Der Gleitschirmpilot wurde durch den Absturz nicht verletzt und konnte durch die Bergwacht mit vier Einsatzkräften mit der Unterstützung der FFW Gersfeld/Schachen mit acht Einsatzkräften geborgen werden. Der Gleitschirm wurde durch den Absturz in die Baumgruppe zerstört (Totalschaden mindestens 4.000 Euro).

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