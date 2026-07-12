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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht "Lange Heide" - Zeugen gesucht

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kirchheim - Am Samstag (11.07.), gegen 19.45 Uhr, kam es auf der Landesstraße 3159, der sogenannten "Langen Heide", kurz vor dem Waldstück bei Reckerode zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein schwarzer BMW, der in Richtung Bad Hersfeld fuhr, kollidierte mit einem aus dem Waldstück kommenden schwarzen Seat.

Bei den Fahrzeugen "knallten" die jeweils linken Außenspiegel aneinander und wurden beschädigt. Während der 71-jährige aus Kirchheim stammende Fahrer des BMW an der Unfallstelle anhielt, fuhr die Fahrerin oder Fahrer des schwarzen Seat in Richtung Reckerode davon. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder nach dem Unfallzeitpunkt einen schwarzen Seat Ibiza bis Baujahr 2017 ohne Abdeckung am linken Außenspiegel gesehen haben, der mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnte.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621 / 932-0, an jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de.

gefertigt : PHK Figge, PSt. Bad Hersfeld

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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