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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrsunfälle mit insgesamt fünf Verletzten

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

NIEDERAULA-KERSPENHAUSEN. Am Samstag (11.07.), gegen 21.04 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Niederaula mit seinem PKW die Landstraße 34312, aus Richtung Niederaula-Kerspenhausen kommend, in Richtung Niederaula-Mengshausen. Aus bisher unbekannter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Feld, sodass der Pkw auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die beiden Mitfahrer konnten sich eigenständig befreien, Der Fahrzeugführer musste durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Pkw-Fahrer, der 16-jährige Mitfahrer und die 15-jährige Mitfahrerin erlitten schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 17.000 Euro. Der PKW musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Neben der Polizei und drei Rettungswagen waren die Feuerwehren Niederaula und Kerspenhausen vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, POK Kaufmann

HAUNETAL-HILPERHAUSEN. Am Samstag (11.07.), gegen 21:23 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem PKW die Landstraße 3431, aus Richtung Hilperhausen kommend, in Richtung Niederaula-Roßbach. In einer Linkskurve geriet der Pkw-Fahrer aus bisher unbekannten Gründen ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum neben der Fahrbahn. Die drei Insassen konnten sich eigenständig befreien. Der Fahrzeugführer und ein 18-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der PKW musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Neben der Polizei und zwei Rettungswagen waren die Feuerwehren Niederaula und Kerspenhausen vor Ort. Die Ermittlungen dauern an

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, POK Kaufmann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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