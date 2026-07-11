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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit leicht verletzter Frau

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am Samstag (11.07.) gegen 13:00 Uhr kam es im Bad Hersfelder Stadtteil Johannesberg zu einem Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten. Eine 53-jährige PKW-Fahrerin befuhr mit ihrem PKW die Kiefernallee aus Richtung Europaallee kommend in Richtung Douglasienweg und wollte dann nach links in den Birkenweg abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie vor dem Abbiegevorgang anhalten. Ein hinter ihr befindlicher 58-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Hersfeld fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf den PKW der 53-Jährigen auf. Die 53-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide PKW waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beziffert sich insgesamt auf etwa 5.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
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Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
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(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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