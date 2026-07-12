Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Radfahrer stürzt infolge einer Fehlbremsung und wird verletzt

Landkreis Fulda (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 63-jähriger Radfahrer aus den Niederlanden zu, der am Freitagmorgen (10.07.), 10.32 Uhr in Bad Salzschlirf die Gefällstrecke der Straße Lüderberg befuhr und sich verbremste. Infolge der Fehlbremsung stürzte er über den Lenker zu Boden und verletzte sich. Der Radfahrer befand sich zusammen mit seiner Ehefrau auf einer Radtour. Er musste zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden und blieb zur Beobachtung über Nacht. Glück hatte der Radfahrer dennoch, dass er nicht schwerer verletzt wurde. Denn er trug keinen Schutzhelm.

Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda

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