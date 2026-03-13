Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeug brennt aus

Vogelsberg (ots)

Alsfeld. Am Donnerstag (12.03.) gegen 23.30 Uhr, wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle Vogelsberg aufgrund eines brennenden Autos im Parkdeck eines Baumarktes in der Alicestraße alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet dort ein blauer Hyundai aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, jedoch war das in Vollbrand stehende Auto nicht mehr zu retten. Wie es zu dem Brand kam ist derzeit nicht bekannt und Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei, eine Straftat kann nicht ausgeschlossen werden. Ob auch das Gebäude Schaden genommen hat, zeigen die weiteren Maßnahmen an der Brandstelle. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

