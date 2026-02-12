Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aktionswoche ROADPOL-Truck And Bus - Bilanz der polizeilichen Kontrollen

Vogelsbergkreis (ots)

Vogelsbergkreis. Im Rahmen der europaweit koordinierten Kontrollaktionen des Netzwerks ROADPOL (European Roads Policing Network) führen Polizeibehörden regelmäßig Verkehrskontrollen mit wechselnden Schwerpunkten durch. Das Ziel der Maßnahmen ist es, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen, schwere Verkehrsunfälle zu reduzieren und die Einhaltung geltender Vorschriften zu überwachen. In der Themenwoche "Truck And Bus" liegt ein besonderer Fokus auf dem gewerblichen Güter- und Personenverkehr, da von schweren Nutzfahrzeugen bei technischen Mängeln, Überladung oder Verstößen gegen Lenk- und Ruhezeiten ein erhebliches Gefährdungspotenzial ausgehen kann.

Auch auf den Straßen des Landkreises Vogelsberg fanden am Dienstag (10.02.) und Mittwoch (11.02.) im Rahmen der Aktionswoche wieder themenbezogene Verkehrskontrollen statt. Hierbei unterstützten den Regionale Verkehrsdienstes Vogelsberg auch spezialisierte Kontrollbeamtinnen und -Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes Fulda sowie der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld. Ziel dieser Kontrollen ist es primär, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und mögliche Gefahrenmomente frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.

Brems- und Abgasanlage nicht in Ordnung - Sattelzüge bleiben stehen Ein Schwerpunkt lag daher auf der Überprüfung des technischen Zustands der Fahrzeugkombinationen. Insgesamt wurden zehn Fahrzeugkombinationen technisch - überwiegend geringfügig - beanstandet. In zwei Fällen handelte es sich jedoch um erhebliche Mängel: Bei einem Sattelzug wurde die Abgasanlage, bei einem weiteren Fahrzeug die Bremsanlage beanstandet. In beiden Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden.

Schwerpunkte Ladungssicherung und Gewicht Ein weiterer Kontrollschwerpunkt war die Ladungssicherung. Diese ist zwingend erforderlich, um ein Verrutschen oder Herabfallen der Ladung zu verhindern. Bei sechs Fahrzeugkombinationen wurden Mängel festgestellt. Die Weiterfahrt wurde jeweils erst nach ordnungsgemäßer Nachsicherung gestattet.

Ebenfalls Teil der Kontrollmaßnahmen: Die Einhaltung der gesetzlich zulässigen Maße und Gewichte. Insbesondere bei Holztransporten zeigte sich dabei, dass die zulässigen Gesamtgewichte nicht immer eingehalten wurden. Bei sieben Holztransporten wurde eine teils erhebliche Überladung festgestellt, die zwischen +12,5 und +39,8 Prozent lag. Diese Verstöße führten zu Untersagungen der Weiterfahrt, erforderlichen Ab- bzw. Umladungen sowie zur Einleitung entsprechender Bußgeldverfahren.

Lenk- und Ruhezeiten werden größtenteils eingehalten Darüber hinaus kontrollierten die Einsatzkräfte die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten. Erfreulicherweise wurden hierbei nur sehr wenige Verstöße festgestellt. Gravierende oder dauerhafte Überschreitungen der Lenkzeiten beziehungsweise Unterschreitungen der vorgeschriebenen Ruhezeiten konnten nicht festgestellt werden.

Der Leiter des Regionalen Verkehrsdienstes Ralf Schöbel zieht ein positives Fazit der Kontrollmaßnahmen und betont deren Bedeutung: "Kontrollen wie im Rahmen der ROADPOL-Aktionswoche "Truck And Bus" leisten einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Insbesondere aufgrund der großen Fahrzeugabmessungen und des hohen Fahrzeuggewichtes im gewerblichen Personen- und Güterverkehr, haben die Fahrer eine besondere Verantwortung. Technische Mängel oder Überladungen können schwerwiegende Folgen haben. Deshalb werden wir diese Kontrollen auch künftig konsequent fortführen."

(Regionaler Verkehrsdienst Vogelsberg)

