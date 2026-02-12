Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

Osthessen (ots)

HEF

Unfall auf Parkplatz

Bebra. Am Mittwoch (11.02.), gegen 12.55 Uhr, befuhr eine Opel-Adam-Fahrerin aus Wildeck in Richtung Parkplatzausfahrt eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße. Eine Fahrzeugführerin eines VW-Touareg aus Bebra wollte rückwärts aus einer Parkbucht ausrangieren und kollidierte mit der hinter ihr fahrenden Opel-Fahrerin. Es entstand Sachschaden von rund 4.200 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

Baum auf Fahrbahn gefallen

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (11.02.), gegen 17.45 Uhr, befuhr eine Mercedes-Fahrerin aus Ludwigsau die B 27 aus Friedlos kommend in Richtung Bad Hersfeld, als nach derzeitigen Erkenntnissen von der rechtsseitig an Fahrbahn angrenzenden Böschung plötzlich ein Baum auf den Pkw fiel. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Baum wurde durch die Feuerwehr beseitigt.

Unfall im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (11.02.), gegen 11.40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Heinrich-von-Stephan-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Eine Golf-Fahrerin aus Bad Hersfeld wollte nach rechts auf die Berliner Straße einbiegen und kollidierte dabei mit einer von links kommenden Hyundai-Fahrerin. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Der Hyundai musste abgeschleppt werden.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

VB

Update: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Schlitz. Am Montagabend (26.01.), gegen 17.50 Uhr, kam es auf der L3176 von Schlitz kommend in Richtung Hünfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6205264

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde jetzt bekannt, dass es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen grauen VW T5 handeln soll. Das Fahrzeug wurde insbesondere im Bereich des linken Außenspiegels, der linken vorderen Fahrzeugseite rund um den Radkasten und der Fahrertür stark beschädigt.

Zeuginnen und Zeugen die Hinweise zu einem solchen Fahrzeug mit den genannten Beschädigungen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

(Polizeistation Lauterbach)

