PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW auf der Autobahn 7 bei Neuenstein

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am Montag (09.02.), gegen 18.45 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Würzburg, zwischen der Anschlussstelle Homberg (Efze) und Bad Hersfeld West in Höhe des dortigen Parkplatzes "Pommer", ein Verkehrsunfall mit Personenschaden bei dem ein PKW und ein LKW involviert waren.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 46-Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges aus Nordrhein-Westfalen den rechten von insgesamt drei vorhandenen Fahrstreifen. Ebenso befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines Audi A5 aus dem Landkreis Fulda die Autobahn 7 in gleiche Fahrtrichtung. Aus bislang nicht bekannten Gründen prallte der Fahrer des Pkw in das Heck des Sattelaufliegers.

Durch den Aufprall wurde der Audi nach links abgewiesen und kam zwischen der mittleren und linken Fahrspur zum Stehen. Der Lkw konnte in der Folge noch nach rechts auf den Standstreifen fahren und kam schließlich dort zum Stehen. Sowohl der Pkw als auch der Lkw waren in der Folge durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, beide mussten abgeschleppt werden.

Der Fahrer des Audi wurde durch den Unfall verletzt und zur Abklärung in ein Klinikum eingeliefert. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme vor Ort und zur Gewährleistung einer sicheren Bergung des Audis mussten alle drei Fahrstreifen insgesamt für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Hierdurch bildete sich ein leichter Rückstau, welcher sich aber nach Freigabe aller drei Fahrspuren schnell auflösen konnte.

Es entstand Sachschaden von insgesamt geschätzten 30.000 Euro. Am unfallbeteiligten Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Neben zwei Funkstreifen der Autobahnpolizei Bad Hersfeld waren die Feuerwehr Bad Hersfeld, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Rettungswagen vor Ort.

Die Ermittlung der genauen Unfallursache steht noch aus.

Gefertigt: Wiegand, POK, (Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Am Weinberg 31, 36251 Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 16:29

    POL-OH: Polizeieinsatz in Schotten

    Vogelsbergkreis (ots) - Schotten. Heute Morgen kam es in Schotten zu einem Polizeieinsatz, der bis in die Nachmittagsstunden andauerte. Kurz nach 10 Uhr erhielt die Polizei Osthessen den Hinweis eines Mitarbeiters einer Behörde in der Vogelsbergstraße, dass sich mehrere Personen unberechtigt in dortigen Büroräumen aufhalten würden. Daraufhin wurden mehrere Einsatzkräfte entsandt. Vor Ort konnten insgesamt vier Personen festgestellt werden, die sich unbefugt in einem ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:57

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

    Osthessen (ots) - VB Von der Fahrbahn abgekommen Lauterbach. Am Dienstag (03.02.), gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Corsa die Landesstraße von Lauterbach kommend in Fahrtrichtung Willofs. Im Bereich einer dortigen Kurve verlor er nach derzeitigen Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den rechten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren