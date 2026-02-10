Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW auf der Autobahn 7 bei Neuenstein

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am Montag (09.02.), gegen 18.45 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Würzburg, zwischen der Anschlussstelle Homberg (Efze) und Bad Hersfeld West in Höhe des dortigen Parkplatzes "Pommer", ein Verkehrsunfall mit Personenschaden bei dem ein PKW und ein LKW involviert waren.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 46-Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges aus Nordrhein-Westfalen den rechten von insgesamt drei vorhandenen Fahrstreifen. Ebenso befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines Audi A5 aus dem Landkreis Fulda die Autobahn 7 in gleiche Fahrtrichtung. Aus bislang nicht bekannten Gründen prallte der Fahrer des Pkw in das Heck des Sattelaufliegers.

Durch den Aufprall wurde der Audi nach links abgewiesen und kam zwischen der mittleren und linken Fahrspur zum Stehen. Der Lkw konnte in der Folge noch nach rechts auf den Standstreifen fahren und kam schließlich dort zum Stehen. Sowohl der Pkw als auch der Lkw waren in der Folge durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, beide mussten abgeschleppt werden.

Der Fahrer des Audi wurde durch den Unfall verletzt und zur Abklärung in ein Klinikum eingeliefert. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme vor Ort und zur Gewährleistung einer sicheren Bergung des Audis mussten alle drei Fahrstreifen insgesamt für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Hierdurch bildete sich ein leichter Rückstau, welcher sich aber nach Freigabe aller drei Fahrspuren schnell auflösen konnte.

Es entstand Sachschaden von insgesamt geschätzten 30.000 Euro. Am unfallbeteiligten Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Neben zwei Funkstreifen der Autobahnpolizei Bad Hersfeld waren die Feuerwehr Bad Hersfeld, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Rettungswagen vor Ort.

Die Ermittlung der genauen Unfallursache steht noch aus.

Gefertigt: Wiegand, POK, (Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Am Weinberg 31, 36251 Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell