POL-OH: Bad Hersfeld - Brand eines Vordaches von Einfamilienwohnhaus - 1 Person verletzt ; Verkehrsunfall mit Roller - 1 Person verletzt

Verkehrsunfall mit Personenschaden, 36208 Wildeck

Sonntag, 18.04.2021, 12:30 Uhr

Ein 62-jähriger Fahrer eines Kraftrades (Roller) stürzte ohne Fremdbeteiligung in Obersuhl in der Straße "Am alten Garten", die Ursache ist nicht bekannt. Der Mann erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und musste in das Klinikum Bad Hersfeld gebracht werden. Sachschaden: 1000.- Euro

Brand eines Vordaches, An der Bebra, 36179 Bebra

Sonntag, 18.04.2021, 13:20 Uhr

Die Feuerwehr Bebra löschte einen Brand eines Vordaches, dass an einem Seitengebäude (Schuppen) eines kleinen Wohnhauses angebracht war. Die Holzkonstruktion mit einem Plastikdach aus Wellenplatten war aus unbekannten Gründen in Brand geraten, der Hausbesitzer versuchte zunächst das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen, jedoch erfolglos. Der Mann wurde dabei nicht unerheblich verletzt und musste mit Brandwunden in das Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert werden. Der Brand hat vermutlich technische Gründe, die noch ermittelt werden. Sachschaden:2000.- Euro

