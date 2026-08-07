Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Radfahrer bei Stürzen in Hausberge leicht verletzt

Porta Westfalica (ots)

(SN) Gleich zwei Radfahrer sind am Donnerstagmorgen in Hausberge bei Stürzen verletzt worden. Beide Unfälle endeten für die Betroffenen offenbar mit leichteren Verletzungen.

Gegen 7.10 Uhr befuhr ein 30-jähriger Radfahrer aus Porta Westfalica zunächst die Findelstraße in Fahrtrichtung der B 482. Auf der leicht abschüssigen Fahrbahn kam der Mann kurz vor dem Kreisverkehr an der Vlothoer Straße zu Fall. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den Radfahrer vor Ort und brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung ins Johannes-Wesling-Klinikum.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten auf einer Länge von rund vier Metern vor dem Kreisverkehr Saatgut auf der Fahrbahn fest. Ob dieses mit dem Sturz des Radfahrers in Zusammenhang steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Fahrbahn wurde durch die Einsatzkräfte von dem Saatgut gereinigt.

Nur einige hundert Meter entfernt kam es gegen 9.30 Uhr zu einem weiteren Unfall mit einem Radfahrer. Ein 59-jähriger Mann befuhr den Radweg entlang des Kirchsieks ebenfalls in Richtung der B 482. Dabei verlor der Mann am Kreisverkehr vor der Portaner Wache aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Auch er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung dem JWK zugeführt.

Die Polizei bittet um Hinweise zum möglichen Verursacher des auf der Fahrbahn befindlichen Saatguts. Zeugen, die Angaben zu einem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0571) 88660 im zuständigen Verkehrskommissariat zu melden.

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