Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrzeuge am Krankenhaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Lübbecke (ots)

(SN) Unbekannte haben im Parkhaus am Lübbecker Krankenhaus an der Virchowstraße am Mittwoch ihr Unwesen getrieben und drei Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Den Erkenntnissen zufolge schlug man an einem schwarzen Renault Twingo eine Seitenscheibe ein. Bei einem grauen Seat Exeo wurde versucht, die Beifahrertür gewaltsam aufzubrechen. Zudem wurde auf einer darunterliegenden Parkebene ein schwarzer Seat Arona ebenfalls an der Beifahrertür angegangen. Auch hier versuchte man offenbar in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten gegen 20.10 Uhr. Ob und welche Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Eine Zeugin wurde im Parkhaus auf eine männliche Person aufmerksam, die sich im Bereich der geparkten Fahrzeuge aufgehalten hatte und dabei auffällig verhielt. Ob die Person mit den Sachbeschädigungen in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 25 bis 50 Jahre alt, rund 170 bis 180 cm groß, dunkles Oberteil mit V-Ausschnitt, kurze Hose, Baseballcap. Zudem fiel der Beobachterin ein heller eher ungepflegter Bart auf. Die Person war mit einem Fahrrad unterwegs.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu der beschriebenen Person oder den Sachbeschädigungen geben können, sich unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

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