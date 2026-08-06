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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verletzte Person nach Kreuzungsunfall

Hille (ots)

(FW) In Oberlübbe kam es am Mittwoch zu einem Zusammenstoß von einem Pkw und einem Motorrad. Hierbei verletzte sich der Biker leicht.

Den ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 31-jähriger Petershäger mit seinem Mercedes Vito gegen 13:30 Uhr die Straße "In den Elfter Wiesen" in Richtung Oberlübbe. Zeitgleich befuhr ein Suzuki-Fahrer (68) aus Hille die Ellernstraße in Richtung Hauptstraße.

Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge miteinander, der Motoradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Johannes Wesling Klinikum nach Minden gebracht.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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