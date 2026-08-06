POL-MI: Verletzte Person nach Kreuzungsunfall
Hille (ots)
(FW) In Oberlübbe kam es am Mittwoch zu einem Zusammenstoß von einem Pkw und einem Motorrad. Hierbei verletzte sich der Biker leicht.
Den ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 31-jähriger Petershäger mit seinem Mercedes Vito gegen 13:30 Uhr die Straße "In den Elfter Wiesen" in Richtung Oberlübbe. Zeitgleich befuhr ein Suzuki-Fahrer (68) aus Hille die Ellernstraße in Richtung Hauptstraße.
Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge miteinander, der Motoradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Johannes Wesling Klinikum nach Minden gebracht.
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