PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verdacht auf Alkohol- und BtM im Straßenverkehr: Autofahrten haben Folgen

Minden (ots)

(SN) Am Mittwochabend haben sich ein Mindener und ein Stadthäger in zwei voneinander unabhängigen Fällen Ärger mit der Polizei eingehandelt.

Gegen 22.15 Uhr ging bei der Polizei ein Hinweis auf den mutmaßlich alkoholisierten Fahrer eines VW ein. Im Rahmen der Fahndung konnte der 48-jährige Mindener an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem Mann einen merklichen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Vortest erhärtete den Verdacht einer Alkoholisierung. Dem Mindener wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Nahezu zeitgleich kontrollierte eine andere Streifenwagenbesatzung gegen 22.10 Uhr einen Ford-Fahrer an der Hahler Straße. Zuvor war den Einsatzkräften aufgefallen, dass sowohl der vordere rechte Scheinwerfer als auch die rechte Rückleuchte des Fahrzeugs defekt waren. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum des 33-jährigen Fahrzeugführers aus Stadthagen. Ein Drogenvortest verlief positiv, sodass auch in diesem Fall die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Der Stadthäger erhielt eine Anzeige.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 12:06

    POL-MI: Polizei stoppt LKW auf B 482

    Petershagen (ots) - Weil man der Polizeileitstelle am Dienstag einen augenscheinlich unsicher fahrenden Sattelzug meldete, rückten die Beamten gegen 16.10 Uhr zur B 482 aus. Der LKW, so die Zeugenangaben, sei in Schlangenlinien gefahren und habe während der Fahrt eine rechtsseitige Leitplanke touchiert. Dennoch sei der Fahrer des Lastwagens nicht angehalten. Im Bereich der Abfahrt Dankersen zum Schaumburger Weg konnten ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 09:08

    POL-MI: Zweiradfahrer bei Unfällen leicht verletzt

    Espelkamp (ots) - (SN) Eine Pedelec-Fahrerin und ein E-Scooter-Fahrer haben sich bei zwei Unfällen am Dienstag in Espelkamp jeweils leichte Verletzungen zugezogen. So wurde die Polizei gegen 13.15 Uhr zunächst an die Ecke Heideweg / Hülsstraße gerufen. Dort hatte ein 34 Jahre alter Espelkamper auf einem E-Scooter aus ungeklärter Ursache die Kontrolle verloren und war zu Sturz gekommen. Gegen 15.50 Uhr erhielten die ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 17:21

    POL-MI: Fahrradfahrerin (64) kollidiert mit Linienbus

    Lübbecke (ots) - (BT) Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Radfahrerin und einem Linienbus kam es am Dienstagmittag auf dem Niederwall in Lübbecke. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die 64 Jahre alte Frau gegen 13.50 Uhr mit ihrem Fahrrad vom Marktkauf-Parkplatz aus den Niederwall zu überqueren. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Bus, der den Niederwall in Richtung Bahnhofstraße befuhr. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren