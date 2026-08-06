Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verdacht auf Alkohol- und BtM im Straßenverkehr: Autofahrten haben Folgen

Minden (ots)

(SN) Am Mittwochabend haben sich ein Mindener und ein Stadthäger in zwei voneinander unabhängigen Fällen Ärger mit der Polizei eingehandelt.

Gegen 22.15 Uhr ging bei der Polizei ein Hinweis auf den mutmaßlich alkoholisierten Fahrer eines VW ein. Im Rahmen der Fahndung konnte der 48-jährige Mindener an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem Mann einen merklichen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Vortest erhärtete den Verdacht einer Alkoholisierung. Dem Mindener wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Nahezu zeitgleich kontrollierte eine andere Streifenwagenbesatzung gegen 22.10 Uhr einen Ford-Fahrer an der Hahler Straße. Zuvor war den Einsatzkräften aufgefallen, dass sowohl der vordere rechte Scheinwerfer als auch die rechte Rückleuchte des Fahrzeugs defekt waren. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum des 33-jährigen Fahrzeugführers aus Stadthagen. Ein Drogenvortest verlief positiv, sodass auch in diesem Fall die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Der Stadthäger erhielt eine Anzeige.

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