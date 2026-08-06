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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: "Alte Hasen - Neue Regeln": Verkehrssicherheit im Fokus - Anmeldungen weiterhin möglich

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Wie bereits mitgeteilt, bietet die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke im August und September Termine für die kostenlose Veranstaltungsreihe "Alte Hasen - Neue Regeln" an. Für beide Theorie-Veranstaltungen sind gegenwärtig noch Plätze frei, sodass Anmeldungen weiterhin möglich sind.

Da sich "Pedelecs" weiterhin größter Beliebtheit erfreuen, liegt hier bei den Seminaren ein Schwerpunkt der hiesigen Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater. So wird neben den Neuerungen im Straßenverkehr speziell das sichere Fahren mit dem Pedelec, E-Bike oder E-Scooter behandelt. Auch die Erkennbarkeit im Dunkeln und Neuerungen im Bußgeldkatalog stehen auf dem Programm.

In erster Linie sind die Seminare unter dem Motto "Pedelec fahren - aber sicher" für den Personenkreis gedacht, der schon vor vielen Jahren die Führerscheinprüfung abgelegt hat. Der Besitz des Führerscheins stellt jedoch keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung dar. Eine Altersgrenze besteht nicht, wobei die meisten Teilnehmer bisher der Altersgruppe 50+ zugeordnet werden konnten.

Im Detail finden die beiden Termine am Mittwoch, 19. August und am Dienstag, 15. September jeweils um 15:00 Uhr statt. Als Veranstaltungsort dient jeweils das Umweltzentrum Gut Nordholz, Nordholz 5 in 32425 Minden.

Anmeldungen für beide Kurse werden während der Bürodienstzeit unter der Telefonnummer (0571) 8866-5020 entgegengenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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