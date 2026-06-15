Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Bike aus Mehrfamilienhaus gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen drei Wochen wurde ein E-Bike aus einem Keller in Erfurt gestohlen. Die Diebe verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Nerlystraße und brachen insgesamt fünf Kellerabteile auf. Abgesehen hatten sie es auf ein E Bike der Marke Giant im Wert von etwa 1.300 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 50 Euro geschätzt. Hinzugerufene Polizisten sicherten am Tatort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

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