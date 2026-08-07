POL-MI: Zweirad-Diebstähle beschäftigen Polizei
Bad Oeynhausen (ots)
(FW) In Bad Oeynhausen ereigneten sich in den letzten Tagen gleich drei Diebstähle von Pedelecs und E-Scootern.
Demnach kam es in der Herforder Straße bereits zwischen Samstag- und Mittwochnachmittag zu dem Diebstahl eines Pedelecs. Dem 61-jährigen Geschädigten aus Neuenrade wurde sein hochwertiges Fahrrad aus einem Fahrradkäfig geklaut.
Ebenfalls in der Herforder Straße in der Nähe des Bahnhofes wurde am Montag zwischen 16:00 und 21:00 Uhr der E-Scooter einer Bad Oeynhauserin (21) entwendet.
Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch kam es dann erneut zu dem Diebstahl eines Pedelecs. Einem 61-jährigen Bad Oeynhauser wurde aus seinem Carport am Westkorso zwischen 19:30 und 10:15 Uhr das Zweirad gestohlen.
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