Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zweirad-Diebstähle beschäftigen Polizei

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) In Bad Oeynhausen ereigneten sich in den letzten Tagen gleich drei Diebstähle von Pedelecs und E-Scootern.

Demnach kam es in der Herforder Straße bereits zwischen Samstag- und Mittwochnachmittag zu dem Diebstahl eines Pedelecs. Dem 61-jährigen Geschädigten aus Neuenrade wurde sein hochwertiges Fahrrad aus einem Fahrradkäfig geklaut.

Ebenfalls in der Herforder Straße in der Nähe des Bahnhofes wurde am Montag zwischen 16:00 und 21:00 Uhr der E-Scooter einer Bad Oeynhauserin (21) entwendet.

Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch kam es dann erneut zu dem Diebstahl eines Pedelecs. Einem 61-jährigen Bad Oeynhauser wurde aus seinem Carport am Westkorso zwischen 19:30 und 10:15 Uhr das Zweirad gestohlen.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0571 88660 an die Ermittler der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell