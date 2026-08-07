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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zweirad-Diebstähle beschäftigen Polizei

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) In Bad Oeynhausen ereigneten sich in den letzten Tagen gleich drei Diebstähle von Pedelecs und E-Scootern.

Demnach kam es in der Herforder Straße bereits zwischen Samstag- und Mittwochnachmittag zu dem Diebstahl eines Pedelecs. Dem 61-jährigen Geschädigten aus Neuenrade wurde sein hochwertiges Fahrrad aus einem Fahrradkäfig geklaut.

Ebenfalls in der Herforder Straße in der Nähe des Bahnhofes wurde am Montag zwischen 16:00 und 21:00 Uhr der E-Scooter einer Bad Oeynhauserin (21) entwendet.

Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch kam es dann erneut zu dem Diebstahl eines Pedelecs. Einem 61-jährigen Bad Oeynhauser wurde aus seinem Carport am Westkorso zwischen 19:30 und 10:15 Uhr das Zweirad gestohlen.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0571 88660 an die Ermittler der Polizei zu wenden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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