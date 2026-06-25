Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schulwegkontrolle in Frankenthal-Flomersheim

Frankenthal (ots)

Kurz vor den Sommerferien führte die Polizeiinspektion Frankenthal im Bereich der Grundschule Flomersheim eine Schulwegkontrolle durch. Ziel der Maßnahme war es, die Sicherheit der Kinder auf ihrem Schulweg zu erhöhen und insbesondere auf die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern in Fahrzeugen zu achten. Hierbei mussten in der Zeit von 7:30 - 8:10 Uhr drei Kinder ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt und die Fahrzeugführer entsprechen verwarnt werden.

Die Verkehrssicherheitsarbeit, mittels Verkehrskontrollen und Prävention, gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Diese Maßnahmen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und werden auch in Zukunft regelmäßig stattfinden.

Zeitgleich aufkommende Gerüchte über einen angeblichen Vorfall an der Schule erwiesen sich nach Rücksprache zwischen Schulleitung und Polizei als unbegründet. Die Eltern wurden hierüber zeitnah informiert. Die durchgeführte Schulwegkontrolle stand ausschließlich im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizeiinspektion Frankenthal.

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