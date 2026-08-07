Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto überschlägt sich

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Stemwede (ots)

(TB) Eine Autofahrerin kam in den Abendstunden des Donnerstags im Bereich Drohne von der Straße ab und überschlug sich mit ihren Wagen. Inwieweit ein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein Stemwederin mit ihrem Opel gegen 22:45 Uhr die Drohner Straße in Richtung Dielingen. Im Kurvenverlauf im Bereich der Straße "Zur Bohmhake" wurde die Astra-Fahrerin von einem anderen Auto überholt. Hier kam es zwar nicht zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, aber aufgrund der engen Straße lenkte die 55-Jährige ihre Wagen etwas nach rechts. Hier geriet sie auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über ihr Cabriolet. Der Wagen geriet ins Schleudern, überschlug sich und landete im angrenzenden Grünstreifen. Hier kam der Opel auf der Seite liegend zum Stillstand. Im Zuge der Rettungsarbeiten war auch die Feuerwehr eingesetzt. Nach ambulanter Behandlung im Rettungswagen konnte die Leichtverletzte vor Ort entlassen werden. Das total zerstörte Auto wurde geborgen und abgeschleppt.

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