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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der Lübbecker Straße (B65)

POL-MI: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der Lübbecker Straße (B65)
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Minden (ots)

(DM) Auf der Lübbecker Straße ist es am Dienstagmittag im Streckenabschnitt zwischen Haddenhausen und Rothenuffeln zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 61-Jähriger aus Barntrup befuhr gegen 12:50 Uhr mit seinem Auto die Lübbecker Straße in Fahrtrichtung Minden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort touchierte er zwei entgegenkommende Fahrzeuge seitlich.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes kamen die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Es handelte sich hierbei um den Volkswagen eines 56-jährigen Mannes aus Porta Westfalica sowie den Opel einer 51-jährigen Mindenerin. Der Fiat blieb nach der Kollision mittig auf der Fahrbahn stehen.

Sowohl der Fiat-Fahrer als auch die Opel-Fahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide wurden zunächst vor Ort medizinisch versorgt. Der Barntruper wurde zudem mit einem Rettungswagen in das Johannes-Wesling-Klinikum transportiert. Der VW-Fahrer blieb unverletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden - sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Abschleppmaßnahmen musste die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle für rund eine Stunde komplett gesperrt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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